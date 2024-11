Le stelle dello sport premiate dal Coni a Enna

Avrà luogo venerdì 29 novembre alle ore 16 presso l’Urban Center di Enna, sotto il patrocinio del Comune di Enna, la cerimonia di consegna onorificenze Coni 2023/2024. Alla cerimonia presenzieranno tutte le

massime autorità istituzionali, politiche, sportive e militari della Provincia.

Le onorificenze

Le onorificenze di quest’anno andranno ai dirigenti Sandro Pagaria e Mauro Di Natale, al tecnico Salvatore Cardaci nonché alla ASD Pro Sport 85 Valguarnera dei fratelli Giarrizzo per la sua pluriennale

attività nel campo dell’Atletica Leggera. Sandro Pagaria è un ex arbitro internazionale di Pallamano nonché presidente regionale FIGH Sicilia; Mauro Di Natale è presidente del Tribunale nazionale della Federazione italiana cronometristi; Salvatore Cardaci di Regalbuto è allenatore di Pallamano di fama nazionale che ha vinto uno scudetto con la Jomi Salerno femminile nonché tecnico regionale FIGH.

Le scelte del Coni

Il Coni Enna, come è noto, ogni anno concede onorificenze a dirigenti, tecnici, atleti, società

sportive che si sono particolarmente distinti per la loro attività in favore dello sport. La cerimonia di consegna è infatti una delle due manifestazioni annuali, assieme alla Giornata nazionale dello sport,

organizzate dalla delegazione ennese e rappresenta anche un’occasione di incontro tra istituzioni sui temi e opportunità dello sport in provincia.