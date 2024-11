Prevenzione ai tumori, banchetti all’ospedale di Leonforte

Continua la campagna informativa nei Comuni della provincia ennese sulla prevenzione dei tumori attraverso gli screening gratuiti offerti dall’ASP di Enna. L’ultimo banchetto informativo, in ordine temporale, è stato organizzato presso l’Ospedale di Leonforte che ospita al sesto piano il Consultorio Familiare. La dottoressa Ornella Blanca, responsabile del Centro gestionale Screening, in collaborazione con le referenti dell’URP e Comunicazione di Enna e Leonforte, Antonella Santarelli e Maria Assennato, ha illustrato ai tanti cittadini che accedevano al Presidio le modalità per sottoporsi ai tre screening oncologici gratuiti per la prevenzione dei tumori al collo dell’utero, alla mammella e al colon-retto. Presenti anche l’ostetrica del locale Consultorio, dr.ssa Iolanda Foranna, e gli operatori della Direzione Sanitaria del presidio.

Durante l’iniziativa, sono state fornite le indicazioni necessarie per contattare il centro gestionale screening ed essere presi in carico nel programma di prevenzione.

Sempre sul tema degli screening oncologici, presso il Consultorio di Enna, si è svolto l’incontro informativo con l’associazione Co.Tu.Le.Vi , Contro Tutte Le violenze, e lo Sportello Diana di Enna.

Il prossimo evento informativo sarà realizzato nella città di Pietraperzia.

Sul sito aziendale www.aspenna.it, all’indirizzo https://www.aspenna.it/screening-oncologici/ , sono pubblicate le informazioni per aderire alla campagna di prevenzione.