Il caso Larimar, la famiglia, “grazie a chi ci ha sostenuto”

Non si è spenta l’eco della tragedia di Larimar Annaloro, la 15enne trovata impiccata nel giardino di casa su cui c’è un’inchiesta della Procura dei minori di Caltanissetta per istigazione al suicidio.

La fiaccolata

Venerdì 22 novembre ci sarà a Piazza Armerina una fiaccolata, annunciata nel corso dei funerali nella chiesa Madre di venerdì scorso, “in memoria di Larimar”.

Una iniziativa per far sentire la vicinanza della comunità alla famiglia della studentessa del liceo scientifico Majorana Cascino e per tenere acceso il ricordo di una ragazza piena di vita, scomparsa in circostanze tutt’altro che chiare.

I ringraziamenti della famiglia di Larimar

La famiglia di Larimar, assista dall’avvocato Milena Ruffini, ha deciso di ringraziare pubblicamente tutti coloro che le sono stati vicini e continuano ad esserlo in questo momento drammatico. “La famiglia Annaloro ringrazia il Sindaco di Piazza Armerina e la giunta Comunale tutta l’Onorevole Lantieri e la Regione Sicilia, il commissariato di polizia, la società e le ragazze della polisportiva Pallavolo di Piazza Armerina, i ragazzi del Liceo Scientifico E.Majorana – A.Cascino per la vicinanza e il cordoglio dimostrati in questo momento di profondo dolore” si legge nella nota fatta circolare dalla famiglia di Larimar. Spicca, in questa breve comunicazione, la mancanza del nome della dirigente scolastica del liceo scientifico