A Valguarnera la presentazione del libro di Barnabà

Presentazione del libro mercoledì 20 novembre alle ore 17,30 nel salone del circolo Unione, a Valguarnera, organizzato dall’associazione culturale “F. Lanza”, dello scrittore valguarnerese Enzo Barnabà dal titolo “Il sentiero della speranza”. Un’opera giunta già alla 2^ edizione che presto verrà pure pubblicata in Francia. Una storia di grande attualità su ciò che avviene giornalmente alla frontiera tra Italia e Francia.

Vive a Ventimiglia

Barnabà che vive a Grimaldi in Liguria, vicino Ventimiglia, proprio nei pressi della frontiera con la Francia, parlerà infatti di quell’orrendo sentiero a due passi da casa sua, ove centinaia di poveri immigrati provenienti dall’Africa e sprovvisti di documenti cercano di varcarlo per cercare nuove fortune, non sempre però riuscendoci. Lo scrittore è diventato nel tempo un punto di importante riferimento per i giornalisti e scrittori che si recano sul posto per constatare di presenza i tentativi spesso vani di questi

disperati. E proprio nel libro fornisce preziosi dettagli che aiutano a capire questa triste odissea. Sullo stesso argomento anni fa aveva scritto un altro libro dello stesso tenore intitolato “Il Passo della Morte”.