Incontro tra Assostampa Enna e Procuratore

Il neo Procuratore di Enna, Ennio Pertrigni ha incontrato questa mattina, nel suo ufficio delegazione della segreteria provinciale di Assostampa Enna, composta dal segretario provinciale Gianfranco Gravina, dalla tesoriera Rossella Inveninato, presente la presidente del consiglio regionale del sindacato unitario dei giornalisti Tiziana Tavella.

Il segretario di Assostampa Enna

Un incontro, sottolinea il segretario provinciale di Assostampa Gravina “ certamente utile ed importante con il nuovo procuratore di Enna che ci fa ben sperare per un clima di piena disponibilità al confronto in un momento particolare per l’informazione, in cui i vincoli imposti dall’applicazione della legge Cartabia rendono sempre più complesso il diritto ad esercitare il diritto di cronaca pilastro di libertà e democrazia. Ringraziamo il Procuratore Petrigni per averci incontrati a pochi giorni dal suo insediamento ufficiale alla guida dell’ Ufficio di Enna e per la disponibilità data anche alla partecipazione ad un incontro formativo per i giornalisti , anche con il coinvolgimento dell’avvocatura, sullo stato attuale dell’esercizio del diritto di cronaca”