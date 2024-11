Crisi idrica, niente acqua a Gagliano

“A partire da oggi, 22 novembre, non potrà essere garantita la distribuzione idrica a Gagliano”. Lo afferma AcquaEnna in merito allo stop all’approvvigionamento idrico a Gagliano, motivata, secondo quanto fa sapere il gestore, “dalla sospensione della portata in ingresso al sistema idrico distributivo nella nottata di giorno 20 novembre da parte della Società Siciliacque“.

Tutto nelle mani di Siciliacque

“Si precisa che, per quanto attiene la normalizzazione dell’erogazione idrica, avverrà a seguito del ripristino della fornitura da parte di Siciliacque, che verrà prontamente comunicato” aggiunge AcquaEnna.