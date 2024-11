Lavorare nel turismo, selezione di candidati al Centro per l’impiego

Il Dirigente il Centro per l’impiego di Enna e Leonforte, Giuseppe Nasello insieme ad alcuni funzionari dell’ufficio oggi hanno incontrato i rappresentanti della ditta “Obiettivo Tropici”, un ‘agenzia che seleziona personale per l’animazione in strutture turistiche italiane ed estere.

Opportunità di lavoro

Un’opportunità di lavoro per chi ha esperienza nel mondo dello spettacolo e dello sport e anche una possibilità di apprendimento per chi vuole formarsi in questo settore. L’incontro si è tenuto presso la sede del Centro per l’impiego con la partecipazione di alcuni candidati che sono stati sottoposti a colloquio conoscitivo finalizzato all’eventuale selezione.

A questa iniziativa seguiranno altre simili, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientando i giovani alle professioni che possano valorizzare i loro talenti.