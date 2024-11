Università, Forza Italia nomina Vanni coordinatrice per UniKore

Il presidente nazionale di “Studenti per la Libertà”, l’associazione universitaria collegata a Forza Italia, Paolo Lorelli, insieme al coordinatore per il Sud Mario Petti, ha nominato i quattro coordinatori delle Università Siciliane per il movimento studentesco azzurro: per UniPa Andrea Russo, per UniCt Lorenzo Gennaro, per UniMe Samuel Patti e Ginevra Vanni per la “Kore” di Enna.

Il segretario regionali dei giovani di FI

“Salutiamo con soddisfazione le nomine dei nuovi quattro coordinatori a Palermo, Catania, Messina ed Enna, giovani meritevoli e validi che daranno voce agli studenti siciliani – così il segretario regionale dei giovani di Forza Italia Antonio Montemagno e i vice Fabrizio Tantillo e Matteo Randazzo.

Prosegue quindi il radicamento in tutto il territorio siciliano dei valori che Forza Italia rappresenta, interpretando al meglio anche il mondo universitario. Ad Andrea, Lorenzo, Samuel e Ginevra vanno i migliori auguri di buon lavoro da tutta la comunità siciliana di Forza Italia Giovani”»”.