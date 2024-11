Rifiuti abbandonati a Nicosia, a raccoglierli i giovani di FdI

Iniziativa a sfondo ambientale degli iscritti della Federazione provinciale di Gioventù Nazionale, partito giovanile di Fratelli d’Italia, in collaborazione con l’associazione Credere nella comunità ha avviato una campagna di raccolta di rifiuti abbandonati, per alcune vie della città.

Il vicepresidente di Gn

Giovanni Latona, vice presidente di GN in provincia, nicosiano ha promosso e l’iniziativa “Dopo Leonforte volevamo dare un contributo concreto anche a Nicosia. Come gruppo giovanile, crediamo fortemente nella valorizzazione del territorio e nella responsabilità di preservare il nostro ambiente. Vogliamo dimostrare che ogni cittadino può fare la propria parte per migliorare gli spazi comuni. L’iniziativa, infatti, non è solo un’azione pratica, ma un messaggio forte: il rispetto per l’ambiente è il primo passo per costruire una comunità più unita e responsabile.

Il presidente provinciale

Il presidente provinciale di Gioventù Nazionale, l’ennese Jacopo Mario Gessaro, ha detto: “Quella di stamattina è stata una splendida occasione di aggregazione per molti nostri coetanei, utile anche a salvaguardare con azioni minime l’ambiente che ci circonda. Un grazie immenso a Giovanni per il suo incessante lavoro a favore del territorio. Come già promesso, continueremo iniziative di questo genere per i comuni della provincia, a volte a sensibilizzare in merito ad una tematica tanto importante come il rispetto per l’ecosistema”. Oltre ai numerosi giovani provenienti da diversi comuni della provincia, hanno partecipato all’evento anche membri del partito locale, tra cui il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Emilio Ridolfo, Leandro Castrogiovanni e il vice-presidente provinciale Melania Scorciapino.