Contributo per acquisto pannelli fotovoltaici, approvato emendamento a manovra di Marano (M5s)

Dalla commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars via libera alla norma a firma della deputata regionale che stanzia quindici milioni di euro per il triennio 2025-2027: “Dall’autoconsumo energetico benefici per l’ambiente e per i cittadini, iniziative come questa meritano di diventare strutturali”.

“Quindici milioni di euro per il triennio 2025-2027: è certamente una buona notizia il via libera in commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars al rifinanziamento della norma che porta la mia firma e che prevede un contributo per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico”.

Così Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle, ha commentato l’emendamento alla manovra regionale che è stato approvato questo pomeriggio dalla IV Commissione dell’Assemblea regionale siciliana.

“Anche la maggioranza di governo – spiega Marano – non ha potuto far altro che constatare l’utilità di questa norma che incentiva la produzione di energia pulita. Sostenere l’autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle energie rinnovabili sono sempre stati una priorità del Movimento Cinquestelle. Si tratta di una misura molto attesa dai cittadini, ecco perché mi auguro che non si ripetano gli errori del passato, ovvero ritardi nell’erogazione del finanziamento. Siamo di fronte ad una iniziativa che va gestita con la massima attenzione e merita di diventare strutturale proprio perché a trarne beneficio sono l’ambiente e i cittadini”.