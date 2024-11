Oasi di Troina, visita dello speaker della Camera maltese

Lo speaker della Camera maltese all’IRCCS Oasi di Troina per una visita conoscitiva della struttura sanitaria e valutare possibili percorsi di collaborazione nell’ambito della disabilità intellettiva e delle neruroscienze, considerata la pluriennale e qualificata esperienza dell’Oasi di Troina in questo settore.

Il presidente dell’Oasi

L’On. Farrugia con il suo staff era accompagnato dal deputato regionale On. Fabio Venezia, dal sindaco di Troina Alfio Giachino e da altri componenti della giunta comunale, considerato che il rappresentante del parlamento maltese era stato anche in visita al Comune di Troina. Ad accogliere la carica istituzionale maltese il presidente dell’Oasi, Padre Michele Pitronaci, il Direttore Generale, dott. Arturo Caranna, i componenti del Consiglio di Amministrazione e alcune volontarie dell’Oasi.

Verso una collaborazione

Dall’interlocuzione è emersa la volontà di avviare una partnership tra le due istituzioni. Una collaborazione che dovrebbe sancire l’attivazione di una serie di attività di formazione di medici maltesi all’IRCCS Oasi e poi anche consulenza e supporto da parte degli esperti dell’Oasi nelle principali strutture sanitarie maltesi, per quanto riguarda le attività cliniche, diagnostiche e riabilitative svolte dall’Oasi.

Donata moneta

Al termine dell’incontro l’On. Farrugia nell’esprimere forte apprezzamento per l’accoglienza e la disponibilità per il lavoro svolto dall’IRCCS di Troina, ha donato al presidente dell’Oasi Pitronaci, una moneta d’argento commemorativa del centenario dell’autogoverno.

Per il Dg dell’Oasi, dott. Arturo Caranna, “la visita istituzionale dell’On. Farrugia è per il nostro Istituto motivo di orgoglio, perché dà conferma della nostra riconosciuta attività anche fuori dal nostro naturale ambito geografico. Una competenza e una professionalità che rafforza la nostra ferma volontà di proseguire nell’internazionalizzazione delle nostre attività, promuovendo sempre più nuove reti di collaborazione e interazione con Enti ed Istituzioni. Un grazie a nome dell’Istituto all’On. Farrugia per la sua visita e per le belle parole di apprezzamento nei confronti del nostro Istituto, per le attività svolte, la mission e per le sue professionalità che ogni giorno vi lavorano”.