Caso Larimar, colpa di scena, la Procura, “nessuna anomalia, è suicidio”

Colpa di scena nella conferenza stampa convocata dal Procuratore dei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino per fare chiarezza sul caso di Larimar Annaloro, la 15enne trovata impiccata nel giardino di casa nel pomeriggio del 5 novembre. Secondo quanto riportato dall’AGI, il magistrato ha riferito che la ragazzina si è tolta la vita, smentendo ogni ipotesi su altre ricostruzioni, tra cui l’omicidio, come, invece, sostiene la famiglia della studentessa del liceo di Piazza Armerina.

“Non è suicidio anomalo”

“Non è un suicidio anomalo”, ha detto il procuratore Cosentino. Gli accertamenti autoptici sono in corso e si aspettano gli esiti che giungeranno tra 90 giorni “e solo in quel momento avremo ulteriori elementi”.

L’autopsia

“L’unico dato oggettivo che abbiamo è l’esito della ricognizione cadaverica che è stato effettuato subito dopo il ritrovamento chiarisce che c’è una piena compatibilità con un impiccamento e non ci sono elementi che possano condurre ad una morte etero indotta. Questo alla luce delle ricognizione cadaverica. Attediamo adesso gli esiti per l’autopsia”

L’inchiesta

La Procura dei minori procede per istigazione al suicidio ma, come emerso nella conferenza stampa, si indaga anche per diffusione di immagini illecite e detenzione di materiale pornografico. Nei giorni scorsi, la stessa Procura ha disposto il sequestro dei telefonini di 8 ragazzini, in quanto c’è il sospetto che possano contenere filmati o foto ritraenti la ragazzina in atteggiamenti compromettenti.