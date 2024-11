Chirurgia, 2 interventi all’Umberto I trasmessi in diretta

Il dott. Danilo Centonze, direttore della UOC Chirurgia dell’Ospedale Umberto I di Enna, interverrà on line dalla sala operatoria dell’ospedale ennese con due interventi chirurgici che saranno trasmessi in diretta venerdì 29 novembre all’interno del programma del Congresso Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente.

Accanto a nomi di chirurghi nazionali e internazionali, l’Ospedale Umberto I di Enna, nella persona del dott. Centonze, in sinergia con la sua equipe, sarà presente nei 150 interventi live surgery a confronto “… dai 5 continenti per illustrare tutte le novità in anteprima mondiale sulla chirurgia digestiva sia con approccio laparoscopico che con tecnica open, insieme agli aggiornamenti sia scientifici che pratici e le nuove tematiche”, si legge nel programma pubblicato sul sito https://laparoscopic.web.app/ da cui è possibile iscriversi.

Il prof Giorgio Palazzini, Presidente del Congresso, organizzato anche con la partecipazione della Sapienza di Roma, descrive l’evento “… come un momento formativo di eccellenza per i professionisti sanitari. L’edizione 2024 sarà un’occasione straordinaria per approfondire le più recenti tecniche e innovazioni nella chirurgia digestiva, sia tradizionale che laparoscopica con oltre 150 interventi live dai chirurghi più rinomati a livello internazionale e con oltre 500 ore di trasmissione su tutte le patologie dell’apparato digerente, insieme a tematiche endocrine, ginecologiche, ortopediche e urologiche. Il formato virtuale ci consente di abbattere le barriere logistiche, rendendo il congresso più accessibile sia a livello nazionale che internazionale e permettendo una partecipazione inclusiva e arricchente”.

“La partecipazione del dott. Danilo Centonze al Congresso, con due operazioni trasmesse in modalità live, conferma ulteriormente la qualità dell’assistenza offerta dall’Ospedale Umberto I in più branche specialistiche e ci sprona a al miglioramento continuo dei nostri servizi”, dichiara il Direttore Generale, dott Mario Zappia.