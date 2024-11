Orlando Pallamano Haenna sconfitta in trasferta

Una sconfitta senza attenuanti quella della Orlando Pallamano Haenna sul campo del Campus Italia per 32 – 24. I gialloverdi si fatto non sono mai entrati in partita e già alla fine del primo tempo erano sotto di 6 reti. Anche nella ripresa la musica non cambiava e così i giovanissimi talenti allenati da Settimio Massotti prendevano il largo arrivando anche a +11. Così per la Orlando Pallamano Haenna arriva la seconda sconfitta consecutiva. E non può essere assolutamente una attenauante il fatto di avere alcuni atleti infortunati per giustificare la prova incolore. Infatti con lo stesso organico gli ennesi con una prova sontuosa avevano espugnato il campo del Cologne. Gia dalla prossima trasferta di Molteno dovrebbero essere nuovamente a disposizione alcuni atleti tra cui l’esperto Giovanni Rosso.Ad ogni modo la dirigenza gialloverde si sta guardando intorno per capire se ci siano le reali condizioni per trovare qualche altro elemento per allungare l’organico. Ma sempre con le stesse caratteristiche di tutti quelli che sono gia arrivati ovvero giovani di belle speranze a cui la Orlando Pallamano Haenna sta dando l’opportunità di mettersi in mostra.

Adesso per i gialloverdi altra trasferta sabato prossimo questa volta a Molteno. I lombardi in classifica hanno 9 punti contro i 7 degli ennesi. E’ fuor di dubbio che dalla Orlando Pallamano Haenna ci si attende una prova importante a prescindere dal risultato finale.

“Non possiamo nascondere il fatto che contro il Campus abbiamo giocato molto al di sotto delle aspettative – commenta il DS Enzo Arena – ma ci può anche stare. Ma adesso però ci attendiamo un pronto riscatto contro il Molteno, sopratutto qul piano caratteriale. Poi in campo che vinca il migliore”.