San Bartolomeo, al via i festeggiamenti per il compatrono di Enna

Oggi 26 novembre avranno inizio i festeggiamenti in onore del beato Girolamo De Angelis, compatrono della città di Enna, presso la parrocchia di s. Bartolomeo. Infatti, alle 18:30 ci si muoverà in processione dalla chiesa dello Spirito Santo per portare la reliquia del beato Girolamo nella chiesa di s. Bartolomeo dove verrà intronizzata sull’altare maggiore. A seguire verrà celebrata la messa solenne presieduta da Dom Ildebrando Scicolone, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco di Enna, i quali al termine reciteranno l’atto di affidamento e rinnoveranno il loro patrocinio.

Ogni giorno sono previsti alle 18:30 il rosario e la coroncina e alle 19:00 la celebrazione eucaristica officiata da diversi sacerdoti della città e non solo. Le celebrazioni saranno animate, oltre che dalla corale parrocchiale intitolata proprio al beato, anche da altre realtà e parrocchie cittadine.

Momenti importanti dei festeggiamenti le celebrazioni presso la casa circondariale, il centro di accoglienza s.Lucia e l’ospedale con la presenza della reliquia, rispettivamente il 30 novembre e il 2 dicembre. Inoltre, giorno 4 dicembre la reliquia sarà presente presso la caserma dei Vigili del Fuoco in occasione della festa di s.Barbara.

Il giorno della festa, 5 dicembre, sarà annunciato dallo sparo di colpi a cannone alle ore 8:00. Nella mattinata due celebrazioni eucaristiche. Alle 17:00 si muoverà la processione per le vie della città con il simulacro e la reliquie del beato Girolamo verso il duomo, dove verrà celebrata la messa solenne. Al termine il sindaco rinnoverà l’atto di affidamento della città al compatrono. Poi la processione farà ritorno verso la chiesa di s. Bartolomeo.

Oltre al programma liturgico sono previsti due momenti collaterali; giorno 30 novembre il concerto dell’Associazione sinfonica musicale provinciale ennese e giorno 1 dicembre il musical sul beato Livatino realizzato dall’associazione “La Presenza” di Delia.