Consegnati i lavori per la Casa di comunità di Enna

La Casa di Comunità, così come prevede il Decreto Ministeriale n.77/22, sarà la nuova struttura sanitaria che sostituirà il Poliambulatorio ex INAM posto nella parte alta della città di Enna. Sostituirà perché permetterà di entrare in contatto in modo più semplice e completo con figure mediche che lavoreranno in equipe per dare risposte più adeguate e appropriate ai bisogni che l’utenza esprime nel territorio, secondo quanto indicato dal Decreto.

Per realizzare la Casa di Comunità sono stati consegnati i lavori “… in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la componente M6C1-1.1”, puntualizza il verbale redatto per l’occasione che fornisce i dati completi della consegna: “Il Geom. Pietro Catalano, Direttore dei lavori, alla presenza dell’Ing. Salvatore Cordovana, in qualità di RUP, del Dott. Ciro Viscuso, Direttore dell’U.O.C Servizio Tecnico, nonché R.U.A del PNRR, hanno consegnato i lavori alla ditta ATI Lupò Costruzioni s.r.l. (Capogruppo) e GFF Impianti s.r.l. (mandante), rappresentate dall’Ing. Carmelo Salvia, dall’ Ing. Dario Giuffrida e dal Geom. Giuseppe Giachino, per la realizzazione di una Casa di Comunità presso il Poliambulatorio di Enna, volta a rendere più efficace ed efficiente la risposta sanitaria territoriale, rappresentando il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria. Alla consegna dei lavori ha presenziato anche tutto l’ufficio di direzione lavori composto dal direttore operativo: Ing. Roberto Savoca; dall’ispettore di Cantiere: Ing. Fabio Favazza; dal Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione: Ing. Gaetano Bonanno”.

L’importo dell’intervento finanziato dal PNRR è pari a € 1.418.151,51 e i lavori avranno una durata presumibile di giorni 390 naturali e consecutivi.