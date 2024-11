Turismo a Enna, il piano della Pro Loco per dicembre

Un tour operator ha accolto l’invito della Pro Loco di Enna di venire a Enna per festeggiare il primo anno di attività. “Si tratta di un’agenzia che spesso ha organizzato i viaggi dei soci Pro Loco Enna, che a dicembre porterà 3 autobus con i suoi clienti ed altri operatori del turismo dell’isola, per alloggiare, per tutto il week-end, in un noto hotel ennese” spiegano dalla Pro Loco di Enna.

Arrivi a Enna

Inoltre, nella giornata di domenica è previsto l’arrivo di altri 3 autobus con “ospiti che avranno la possibilità di conoscere Enna attraverso la professionalità delle guide turistiche ennesi che illustreranno al meglio la nostra terra in collaborazione con i ragazzi volontari della Pro Loco Enna, per rendere la visita e il soggiorno piacevole e amabile”.

I tour natalizi

Come fanno sapere dalla Pro Loco, l’agenzia turistica si è impegnata a organizzare tour giornalieri ad Enna per le festività più rappresentative.

Il piano del 2024 con il Castello di Lombardia

“Per il prossimo anno – fanno sapere dalla Pro Loco di Enna – abbiamo già contattato tour operatore e agenzie di viaggio per organizzare gite ad Enna in vista della riapertura del Castello di Lombardia, monumento più rappresentativo di Enna chiuso momentaneamente per lavori di restyling di tutta l’area che lo circonda, che verrà presto restituito alla cittadinanza ed ai turisti in una veste nuova e rinnovata”