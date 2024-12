Potabilizzatore occupato, denuncia di Siciliacque ai carabinieri

Siciliacque ha presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Troina per l’occupazione del potabilizzatore dell’Ancipa da parte di 200 persone, tra cui i sindaci di Troina, Nicosia,

Gagliano Castelferrato, Cerami e Sperlinga, del deputato regionale del Pd, Fabio Venezia che “hanno forzato lo sbarramento delle forze dell’ordine, arrecando danni agli impianti” si legge in una nota della società.

La denuncia

La società ha denunciato la manomissione del quadro elettrico e la chiusura della valvola che alimenta l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso, con l’obiettivo di interrompere il flusso idrico verso i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo.

Le conseguenze

Siciliacque ha elencato le conseguenze dell’azione di protesta: “Il progressivo svuotamento della condotta Ancipa Basso, con l’interruzione della fornitura garantita a Caltanissetta e San Cataldo fino alla scorsa notte. Dalle 8,30 di questa mattina si è infatti riscontrata l’interruzione totale del flusso idrico al serbatoio

Cozzo della Guardia, che alimenta Caltanissetta e San Cataldo”.

Siciliacque, “in una nota inviata alla Cabina di regia per l’emergenza idrica, e per conoscenza tra gli

altri anche alle prefetture di Enna e Caltanissetta, ai gestori d’ambito (Acquaenna e Caltaqua) e

alle Ati di Caltanissetta ed Enna, ha precisato che, “in qualità di soggetto tecnico ed operativo, ha

sempre adottato ogni misura necessaria per ridurre al minimo i disagi e rispettare le indicazioni

fornite dalle autorità competenti”.



“Nell’ambito – si legge nella nota della società – della gestione dell’emergenza idrica, Siciliacque non ha la responsabilità di definire gli indirizzi strategici e programmatici per la risoluzione della crisi; bensì si pone quale soggetto proattivo ed attuatore degli interventi definiti dalle autorità competenti in materia fornendo il massimo supporto tecnico e operativo”, puntualizza l’azienda, che ha formalmente chiesto alla

Cabina di regia di conoscere “la programmazione per i prossimi giorni circa le attività da svolgere

in riferimento alle nuove forniture idriche”.

l’impossibilità per gli operatori di Siciliacque di registrare con i sistemi di telecontrollo le

variazioni di flusso, che da qual momento possono essere rilevate solo visivamente;