Scontro sull’acqua, Venezia, “Cocina inadeguato, Schifani lo rimuova”

Non si ferma l’occupazione dell’impianto di potabilizzazione dell’Ancipa da parte dei sindaci dei 5 Comuni che ieri sono stati duramente attaccati dal capo della Cabina di Regia, Salvo Cocina, che ha condannato la la parte della protesta culminata con il blocco dell’erogazione idrica verso Caltanissetta e San Cataldo.

Venezia, “Cocina inadeguato”

“Chiediamo al Presidente Schifani di mettere fine a questa gestione fallimentare rimuovendo immediatamente Cocina prima che la situazione emergenziale gli sfugga definitivamente di mano” afferma il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, che contesta le scelte di Cocina in merito alla gestione dell’emergenza idrica.

“Le ultime vicende legate all’emergenza idrica in Sicilia confermano l’inadeguatezza e il pressappochismo da parte di chi dovrebbe gestire la crisi con oculatezza e trasparenza. L’arroganza e l’incompetenza di Cocina stanno creando disastri in tutta la Sicilia. Il giorno prima emana direttive che vanno in una direzione e il giorno dopo fa l’esatto opposto rispetto a quanto stabilito precedentemente. Piuttosto che attaccare i sindaci che hanno cercato di difendere e tutelare i loro territori perché non spieghi come mai, a distanza di quattro mesi dal ritrovamento dei pozzi a Caltanissetta con una portata di 120 litri al secondo, non è riuscito a fare arrivare l’acqua nei rubinetti dei cittadini nisseni. Compiendo atti irresponsabili stava lasciando definitivamente senz’acqua 26 mila cittadini della zona nord della provincia di Enna”