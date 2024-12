Polo liceale, sindaco a Li Vigni, “siamo contrari”

Si è svolto questa mattina nella sede del Comune di Enna l’incontro tra il Sindaco Maurizio Dipietro e il Dirigente dell’ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna dell’Ufficio scolastico regionale Marcello Giovanni Li Vigni, in merito all’accorpamento tra il Liceo classico e il Liceo scientifico deciso dalla conferenza provinciale il mese scorso ed al centro di proteste e polemiche.

Dipietro, “siamo contro il Polo liceale”

“Al dott. Li Vigni, che ringrazio per la disponibilità, ho avuto modo di ribadire la netta contrarietà dell’amministrazione comunale e della comunità degli studenti e degli insegnati all’ipotesi di accorpamento tra i due licei ennesi” ha detto il sindaco.

Come fa sapere l’amministrazione comunale, Li Vigni “ha rassicurato il primo cittadino ennese sul fatto che sarà sua cura riportare tale posizione di contrarietà in sede di riunione dell’Ufficio Scolastico Regionale, sede in cui saranno determinate le scelte relative ai vari ambiti territoriali siciliani”