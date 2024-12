Piazza Armerina, passa il bilancio dopo l’uscita dal dissesto

È il primo bilancio dopo l’uscita dal dissesto del Comune di Piazza Armerina. L’approvazione dell’esercizio finanziario 2024 è arrivata in consiglio comunale: passa dunque l’esame dell’aula un atto fondamentale per il Comune di Piazza Armerina.

Il consigliere Vullo

“L’approvazione di questo bilancio – spiega il consigliere Dino Vullo, della lista “Io sto con Nino” – rappresenta non solo una conferma del buon operato svolto, ma anche una chiara volontà di proseguire nella direzione dello sviluppo e del benessere per la nostra comunità”.

I consiglieri di maggioranza ringraziano il presidente del consiglio comunale e il capogruppo di Forza Italia, “il cui contributo – spiegano “è stato determinante per raggiungere un accordo che ha permesso l’approvazione del bilancio senza voti contrari”.

Il capogruppo di FdI Orlando

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Roberta Orlando, si è detta particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto. “Questo bilancio – ha dichiarato – è il frutto del lavoro di squadra e dimostra che l’amministrazione ha saputo portare avanti con competenza le proprie scelte politiche e amministrative. È un bilancio che guarda al futuro, con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

Il sindaco

Il sindaco Cammarata, dal canto suo, rivolge “un sincero ringraziamento a tutti i consiglieri comunali della maggioranza – Zanerolli, Vullo, Pafumi, Vagone, Paternicò, Sarda, Berretta – che, con impegno e responsabilità, hanno lavorato per un risultato condiviso”. “L’amministrazione proseguirà – conclude – nel nostro secondo mandato, con determinazione, per garantire una crescita costante e sostenibile alla nostra città”.