Avvocato ennese truffato da un’associazione di consumatori

Un avvocato di Enna ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica contro una associazione di consumatori di Roma per truffa.

I servizi previsti

Dietro pagamento di 100 euro e la stipula di una convenzione, la sedicente associazione avrebbe dovuto fornire, al legale convenzionato tutta una serie di servizi tra i quali indicare agli iscritti: mail, indirizzo e telefono/cellulare dell’avvocato, corrispondere contributi per ricerche, progetti, pubblicazioni, fornire gratuitamente il materiale relativo al corso in materia di consumo e turismo, ospitare a Roma a spese dell’associazione l’avvocato per un approfondimento su una delle tematiche del codice del consumo.

100 euro per l’iscrizione ma è una truffa

Terminato il corso di formazione, l’associazione si impegnava ad inviare il logo da utilizzare nella carta intestata dell’avvocato convenzionato e ad inserire il nominativo nell’elenco degli avvocati associati, dandone pubblicità all’interno del sito istituzionale dell’associazione, in modo che gli iscritti possano verificare qual è l’avvocato più vicino alla propria abitazione.

“Altre persone raggirate”

Dopo che però l’avvocato ha provveduto al pagamento dei 100 euro richiesti nessuno dei servizi promessi è stato mai attivato. “Voglio mettere in guarda i colleghi che si avvicinano a questo genere di proposte – dice l’avvocato – So che non sono il solo ad essere stato truffato e so che altri hanno già presentato querela”.