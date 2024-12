Poste, in 8 Comuni richieste per certificati anagrafici e stato civile

Crescono in provincia di Enna i servizi Polis, il progetto di Poste Italiane che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

Da oggi infatti in otto sedi dell’Ennese è possibile poter fare richiesta dei certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da ANPR – la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. In particolare, da oggi i nuovi servizi sono disponibili a sportello nelle sedi di Agira, Barrafranca, Catenanuova, Cerami, Leonforte, Sperlinga, Valguarnera e Villarosa Sicilia.

Mentre in tutti i 18 uffici postali dell’Ennese coinvolti dal progetto Polis è già disponibile anche il servizio “Certificati INPS”, che prevede il rilascio a sportelli dei certificati “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e “Obis-M” direttamente ai pensionati.