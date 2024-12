Ritorna la giornata del Cavallo e del Bambino

Sabato 7 dicembre, a partire dalle ore 10:00, l’En.Ca.Na ospiterà la Giornata del Cavallo e del Bambino, a cura del Centro Ippico Lo Sperone, affiliati ENGEA. Questo evento è dedicato agli appassionati di equitazione, natura e attività all’aperto, e si rivolge in particolare ai più giovani e alle famiglie. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la meraviglia di questi splendidi animali, apprendere le basi dello stare in sella, e acquisire competenze pratiche su come prendersi cura del cavallo e prepararlo per la sella, il tutto sotto la supervisione di esperti del settore ed in totale sicurezza.

L’obiettivo

La manifestazione si propone di avvicinare i bambini al mondo dell’equitazione e dei cavalieri, promuovendo l’educazione equestre in un ambiente naturale e accogliente. L’En.Ca.Na, fondata nel

1971, conta attualmente circa 100 soci e 21 cavalli, ognuno sistemato nel proprio box, all’interno

di un’area di 71.000 metri quadrati nel cuore di Enna Bassa. Questo centro rappresenta un punto

di riferimento per la pratica e la promozione dell’educazione equestre, partendo dal semplice contatto con i cavalli fino a giungere alle tecniche avanzate di equitazione.

Il presidente Longi

“La Giornata del Cavallo e del Bambino è un evento che in passato si svolgeva annualmente, creando un’opportunità di incontro per famiglie e bambini di Enna e dintorni, per vivere momenti di meraviglia e divertimento a contatto con i cavalli, ecco perché abbiamo voluto riproporla” afferma il presidente Enrico Longi. “Vogliamo ripristinare questa tradizione del “Battesimo della Sella” perché un ricordo tangibile, come una foto o un attestato, può lasciare un segno profondo nel cuore di un bambino, evocando esperienze di gioco, scoperta e socializzazione. Abbiamo in programma di avviare una vera e propria scuola di equitazione, che attualmente manca in città e costringe i genitori dei giovani appassionati a cercare alternative altrove. Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di scoperta in uno degli ultimi spazi verdi rimasti a disposizione della comunità, promuovendo un’educazione equitativa e accessibile, sfatando il mito che l’equitazione appartenga ad una ristretta élite .”

Ingresso gratuito

L’ingresso è gratuito. Per partecipare al giro a cavallo, è necessario recarsi all’area registrazione per

iscrivere i bambini e seguire i vari passaggi indicati. All’interno dell’ampio spazio dell’En.Ca.Na,

avrete la possibilità di organizzare un picnic o acquistare e consumare street food.