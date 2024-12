La rigenerazione urbana ennese al convegno dell’Ance a Roma

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha preso parte all’evento promosso dall’Ance, associazione nazionale dei costruttori edili, che si è tenuto ieri a Roma, all’Auditorium Parco della Musica di Roma dal titolo “Città in scena, festival diffuso della rigenerazione urbana”.

Gli interventi a Enna

Dipietro ha esposto i progetti portati a termine dall’amministrazione comunale, che si è avvalsa “del contributo dei tecnici interessati e dell’ex assessore Contino” per portare a termine l’intervento di riqualificazione della periferia est di Enna bassa, consistente in un intervento di arredo urbano per la messa in sicurezza della viabilità pedonale, la ristrutturazione delle palazzine “Tre Stelle”, nella scuola dell’infanzia ed urban center Raffaello Sanzio e nell’alloggio del custode del parco Baronessa.

I finanziamenti

“Il tutto realizzato – dice il sindaco di Enna – grazie al sostanzioso finanziamento ottenuto con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.05.2016. Le opere realizzate e le finalità che avevano mosso l’amministrazione comunale nonché gli esiti successivamente registrati sono stati apprezzati nel corso del dibattito che è seguito al mio intervento e che è stato moderato dal prof. Ledo Prato segretario generale di Mecenate 90”.