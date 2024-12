Due kg di droga in casa, arrestato, “aveva coltivazione indoor”

Gli agenti della Squadra Mobile di Enna hanno arrestato un uomo trovato con 2 kg di droga. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono infatti state rinvenute numerose buste termosaldate, di quantità variabili, tutte contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana, per un peso complessivo totale di oltre 2 kg.

Le piantine

Inoltre, sono state scovate e sequestrate delle piantine, coltivate artigianalmente, contenenti principi attivi allucinogeni. Il valore commerciale della droga, che si sarebbe concretizzato con la vendita al dettaglio è di oltre 10.000 euro.

La coltivazione

“Nel corso della perquisizione, oltre alla sostanza stupefacente, gli operatori di polizia hanno rinvenuto e sequestrato due bilancini di precisione e molteplici attrezzi utili alla coltivazione di sostanze stupefacenti, tra cui pannelli in alluminio, un trasformatore elettrico ed una lampada allo iodio, utilizzati per la coltivazione della cannabis indoor”. L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Enna.