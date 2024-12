Sconti su caro voli per i siciliani fuori regione, “non è così, piattaforma mi respinge”

Per contrastare il caro voli in Sicilia, in concomitanza con il periodo natalizio, la Regione siciliana ha deciso di ampliare i rimborsi, destinati anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove.

La testimonianza

Ma non è così, almeno stando alla testimonianza di un uomo, residente in Lombardia, ma originario di Piazza Armerina, che, provando ad usufruire dello sconto, è entrato nella piattaforma messa a disposizione della Regione senza, però, successo.

“Sono stato bloccato”

“Ho provato ad accedere alla piattaforma della Regione per procedere alla richiesta di rimborso ma sono stato subito bloccato perché è obbligatoria la residenza in Sicilia. Voglio essere positivo, magari non hanno aggiornato la piattaforma però ad oggi questa opportunità non corrisponde al vero” racconta l’uomo a ViviEnna.

“Ho scritto alla Regione”

Il piazzese non si è rivolto solo alla nostra redazione ma alla stessa amministrazione regionale. “Ho scritto una mail alla Regione spiegando di aggiornare la piattaforma perché in questo modo non si riuscirà mai ad ottenere dei rimborsi. Per quanto mi riguarda i biglietti li ho comprati, vi posso assicurare che costano tanto. Siamo io, mia moglie ed i miei due figli piccoli ed ho speso oltre 1000 euro”.

I dati della Regione sui rimborsi

Secondo quanto fa sapere la Regione, in un anno sono stati rimborsati oltre un milione di biglietti aerei e “consentito a tanti siciliani di raggiungere la nostra regione a un costo più contenuto rispetto a quello stabilito dalle compagnie aeree”.

“Con questo decreto, adesso, grazie ai 17,2 milioni di euro stanziati – si legge nella nota della Regione – all’interno della legge sulle variazioni di bilancio, chi effettuerà dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025 un volo diretto da uno scalo nazionale a un aeroporto siciliano e viceversa, avrà diritto allo sconto del 50% a fronte dell’attuale 25%. Il provvedimento non sarà più valido esclusivamente per i residenti in Sicilia, ma verrà esteso anche a chi è nato ma non risiede stabilmente nell’Isola”