Assoconsumatori dal Prefetto, “convocare Ati per verifica delle bollette idriche”

Una delegazione di Assoconsumatori si è recata dal prefetto di Enna in merito all’emergenza idrica. La richiesta al rappresentante di Governo è di pressare l’Ati, l’assemblea dei sindaci dell’Ennese, perché venga convocato un incontro, a cui dovrebbero prendere parte i movimenti ed i comitati di cittadini, per discutere delle tariffe idriche.

“In realtà – spiega Fedele Cameli, esponente di Assoconsumatori – l’incontro era stato fissato il 5 novembre a Troina e ci sarebbe stata non solo la presenza di Ati ma anche quella di un rappresentante di AcquaEnna, oltre che del sindaco di Troina ma poi la riunione saltò perché si disse che le convocazioni non erano state formalizzate. Insomma, da allora non si è saputo più nulla”.

Le bollette idriche

L’associazione dei consumatori ritiene che vi siano delle discrasie nel sistema delle tariffe che, a suo avviso, andrebbero sottoposte alle verifiche, in primis dall’Ati idrico. “Dai controlli – spiega Cameli – si potrebbero capire meglio tanti aspetti, a cominciare dalle nuove fonti, perché se è vero, come dicono, che l’approvvigionamento arriva in via esclusica da pozzi nel territorio di Enna, e non più dall’Ancipa, il costo dell’acqua dovrebbe essere più basso. Per questo, ci siamo rivolti al prefetto di Enna affinché solleciti questo incontro con il presidente dell’Ati”.

Le contestazioni

Sulla vicenda delle bollette, nei mesi scorsi, sono interventi i legali del Comitato Senz’acqua Enna, che hanno invitato gli utenti a rivolgersi a loro per la contestazione, motivata dalla circostanza, secondo quanto fatto sapere dall’avvocato Gianpiero Alfarini, che il gestore idrico, AcquaEnna, avrebbe fatto venire meno la periodicità della fatturazione, inviando bollette del 2023 in un’unica soluzione, come denunciato dal legale.

Poi, c’è anche la questione dell’interruzione del pubblico servizio, in concomitanza con l’esplosione della crisi idrica e la conseguente drastica turnazione: acqua ogni sei giorni che scenderà a 5 a partire dal 13 dicembre.