Polo liceale, Venezia, “studenti vittime della politica ennese”

“Esprimiamo la nostra solidarietà alle comunità scolastiche del Colajanni e del Farinato di Enna, vittime del dimensionamento e del disinteresse della politica ennese”.

Venezia contro la fusione dei due licei

Lo afferma il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, in merito all’accorpamento dei licei ennesi, Farinato e Colajanni, nell’ambito del piano regionale di dimensionamento scolastico, concretizzatosi due giorni fa nella Conferenza regionale tenutasi nella sede dell’assessorato dell’Istruzione, diretto da Turano, esponente della Lega. Il Pd aveva manifestato contrarietà a questo piano, partecipando alla manifestazione tenutasi a Palermo in concomitanza della seduta della Conferenza regionale.

“Manifestazione non ha convinto la Regione”

“La ferma presa di posizione degli studenti e dei docenti, che hanno manifestato – dice Venezia – pacificamente a Palermo davanti all’Assessorato dell’Istruzione, non è bastata a far cambiare idea alla Regione. Ancora una volta eravamo al loro fianco per difendere il diritto alla studio delle giovani generazioni”.