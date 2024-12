FdI Caltanissetta rivuole l’acqua dall’Ancipa, “ridurre la turnazione”

Il gruppo di Fratelli d’Italia di Caltanissetta chiede che il capoluogo nisseno torni a ricevere acqua dalla diga Ancipa. E lo ha fatto, attraverso il presidente del Consiglio comunale, Gianluca Bruzzaniti, esponente meloniano, che, come scrive il Fatto nisseno, nel corso di un incontro all’Assemblea regionale siciliana, ha investito dalla questione il deputato regionale Salvatore Scuvera, esponente di FdI.

Lo stato di salute della diga

La motivazione consiste nella circostanza che la diga, grazie alle copiose precipitazioni, si è riempita d’acqua, come testimoniato dalle recenti parole del presidente della Regione, Renato Schifani, protagonista di un sopralluogo in elicottero sull’invaso nel territorio di Troia e degli altri disseminati nell’isola.

L’Ancipa, che allo stato contiene poco più di 2 milioni e 300 mila metri cubi di acqua, è riservata, su decisione della Cabina di Regia per l’emergenza idrica, ai soli 5 Comuni ennesi privi di fonti alternative: Troina, Nicosia, Gagliano, Sperlinga e Cerami, i cui sindaci, circa due settimane fa, si resero protagonisti dell’occupazione del potabilizzatore, chiudendo i rubinetti verso Caltanissetta e San Cataldo, che, in quel momento, non erano allacciati all’acquedotto Blufi.

Le richieste di FdI di Caltanissetta

Con la fine dei lavori, i due centri nisseni si sono staccati dalla diga ma alla luce dell’aumento del livello dell’acqua nell’invaso il gruppo di FdI di Caltanissetta ritiene che la città debba riagganciarsi allo scopo di ridurre la turnazione, da 6 a 3/4 giorni secondo la previsione degli esponenti politici.

Il parlamentare regionale di FdI, Salvatore Scuvera, ha dichiarato: “Considerato che siamo nel periodo invernale e l’emergenza idrica – dice Scuvera – della diga è rientrata nella normalità, mi confronterò con il capo della Protezione Civile affinché tutti i comuni possano beneficiare di un’erogazione idrica equa, includendo anche i comuni del nisseno, Caltanissetta compresa”.