Turista romana cade e finisce in ospedale, “grazie ai medici, ora sto bene”

Porterà con se il ricordo dei medici, degli infermieri e di tutto il personale dell’ospedale Basilotta di Nicosia dove una donna, residente a Roma, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La turista è rimasta vittima di una caduta accidentale che le ha causato una frattura scomposta del polso: è stata soccorsa per poi essere trasferita al Basilotta. Ora è tornata a casa ma ha scritto alla direzione generale dell’Asp di Enna per esprimere il suo apprezzamento per le cure ricevute e l’assistenza, sotto l’aspetto umano e psicologico.

La lettera della paziente

“Sono stata operata al polso, a seguito – si legge nella lettura della paziente romana – di una caduta accidentale, dai dottori Rosario Savatteri e Francesco Campo che hanno ricostruito una frattura scomposta. Mi trovavo in Sicilia da sola, sono residente a Roma, e, vi assicuro, mi è stata di grande sollievo l’indiscussa professionalità dell’equipe medica nel suo complesso. Ma non vorrei tralasciare il ringraziamento per la caposala del reparto, le e gli infermieri, le Oss, le signore delle pulizie. Tutti hanno avuto per me parole gentilissime, sono stati il mio sostegno”.

“Sono a casa e sto bene”

“Ora sono a Roma, a casa – aggiunge la signora- e ho avviato la fase di recupero, ma a volte ripenso sorridendo ai cambi turno, al passaggio delle consegne in corsia, all’allegria dei saluti mai formali. Ancora grazie”.