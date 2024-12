Crisi idrica, vertice a Troina, le Aree interne alla Regione, “risolva o sarà la fine per noi”

“Il Governo della Regione, Siciliacque e Autorità di Bacino adottino tutte le misure necessarie per risolvere la crisi idrica“.

Incontro a Troina

E’ l’appello lanciato oggi a Troina nel corso dell’incontro, dal titolo Aree interne e crisi idrica, a cui hanno preso parte i rappresentanti dell’Unione dei Comuni Area Interna Mussomeli-Valle dei Sicani, Unione dei Comuni Area Interna di Troina, Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna, CGIL Enna, UIL Enna, CISL Agrigento-Caltanissetta-Enna, Presidio Partecipativo del Patto Fiume Simeto e Forum Aree Interne.

Il dibattito

Nel corso del convegno, è emerso come la crisi idrica rappresenti in modo concreto la manifestazione dei cambiamenti climatici in atto da decenni, che sono stati sistematicamente ignorati. Allo stesso tempo, si è convenuto come l’emergenza, che ha investito da mesi la Sicilia centrale, e dunque l’area ennese, sta mettendo a rischio le strategia di sviluppo delle aree interne.

Verso lo spopolamento e la riduzione dei servizi

La crisi idrica, che comporta turni di una settimana nella distribuzione dell’acqua per usi civili e domestici nei paesi delle aree interne, è un‘ulteriore spinta allo spopolamento. Si aggiunge ad altre spinte che sono: il ridimensionamento di servizi come scuole e ospedali, il pessimo stato di manutenzione della rete stradale e alla mancanza di occasione di lavoro per le nuove generazioni