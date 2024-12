LUNEDÌ 16 DICEMBRE ASSEMBLEA PUBBLICA A CALASCIBETTA IN DIFESA DELLA VALLE DEL MORELLO – NO EDISON

Il nascente Gruppo IN DIFESA DELLA VALLE DEL MORELLO E LAGO STELO – NO EDISON invita la cittadinanza di Calascibetta, Villarosa ed Enna ad un’assemblea pubblica lunedì 16 dicembre alle 18:30 presso la parrocchia della Chiesa del Carmelo a Calascibetta, per prendere piena coscienza e conoscenza del progetto di realizzazione della centrale idroelettrica che stravolgerà un vasto territorio compreso tra l’ex Lago Stelo, Monte Gaspa e la valle del fiume Morello fino all’omonima diga, territorio ricadente nel Rocca di Cerere Unesco Geopark.



Un autentico mostro in cemento armato, con mura alte fino a 24 metri e profonde 6 metri, raderà al suolo l’area dell’ex Lago Stelo, per un diametro di 1,6 Km. Lassù verrà pompata l’acqua della diga Morello di Villarosa, attraversando e lacerando con un’apposita infrastruttura un territorio ricco di valore archeologico, geologico, paesaggistico, umano e agricolo, oltre che fragile a livello idrogeologico. La montagna sottostante l’ex Lago Stelo verrà letteralmente svuotata, e ospiterà la centrale Edison vera e propria: l’acqua scorrerà dentro la montagna e tornerà attraverso essa nell’invaso della Diga di Villarosa. La vita di decine di famiglie e di piccole imprese agricole verrà così stravolta per sempre.



Lo spopolamento di questo territorio e dell’intero entroterra siciliano ha già raggiunto livelli preoccupanti, ma sembra che le istituzioni avallando progetti come questo puntino a rendere i nostri luoghi sempre più inospitali per poterli trasformare in un deserto pronto ad essere sfruttato liberamente per progetti di sviluppo energetico, senza doverne rendere conto ai cittadini che questi luoghi vivono, abitano e vogliono continuare ad abitare. Sono infatti già in corso gli espropri forzati da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per dei lavori autorizzati seppur viziati da vergognose falle.



Il gruppo nascente IN DIFESA DELLA VALLE DEL MORELLO E LAGO STELO – NO EDISON, formato da cittadini singoli e associazioni locali che hanno a cura la difesa del territorio vuole stimolare la cittadinanza a prendere atto di questo progetto deleterio per la propria esistenza futura, e vuole chiamare alle proprie responsabilità le istituzioni locali che hanno permesso che tale progetto venisse imposto nel silenzio, senza informare in maniera reale e chiara i cittadini su ciò che questo comporterà per il loro futuro e per quello delle prossime generazioni.







Luogo: Parrocchia Chiesa del Carmelo, Piazza Umberto 1°, CALASCIBETTA, ENNA, SICILIA