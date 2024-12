Lavori alla condotta idrica, disagi a Nicosia

A partire dalle 8 del 18 dicembre e per le successive 48 ore ci saranno disagi nella distribuzione idrica a Nicosia. Lo comunica AcquaEnna spiegando che le ragioni consistono in due interventi di riparazione urgente sull’adduttore Ancipa Alto nelle Contrade Marrigo e Serra in territorio di Nicosia.

La nota

“Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro “torbidità”, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” si legge nella nota del gestore idrico