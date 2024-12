Qualità della vita, Enna perde 7 posizioni, è al 97esimo posto

Arretra Enna nella classifica sulla Qualità della vita secondo uno studio commissionato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Il dato, comunque, non riguarda il solo capoluogo ma l’intera provincia ennese.

La posizione di Enna e le altre siciliane

Dal rapporto emerge che Enna, rispetto alla precedente valutazione, perde 7 posizioni, scivolando al 97esimo posto, davanti solo, tra le siciliane, a Caltanissetta (98esima posto ma guadagnando 8 posizioni), Palermo, (100esima posizione con un meno 5) e Siracusa che conferma la sua 104esima posizioni in classifica. Stanno meglio Ragusa (81esima), Catania (83esima), Trapani (85esima con un bel balzo in avanti con un più 14), Messina (91esima) e Agrigento (96esima).

Nord di un altro pianeta

Bergamo per la prima volta vince l’indagine del Sole 24 Ore Nella top 10 trionfa il Nord-Est mentre le grandi città, al netto di Bologna (9ª), scendono di diverse posizioni: Milano è 12ª, Firenze 36ª e Roma al 59° posto.

Ricchezza e consumi a picco

Il rapporto tiene conto di vari parametri che andiamo a vedere uno per uno. Nella sezione ricchezza e consumi, Enna si trova all’84esimo posto. Tra i fattori maggiormente penalizzanti, ci sono: i pagamenti delle fatture entro 30 giorni, la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti e le spese per le famiglie per gli acquisti di beni durevoli e famiglie con basso Isee.

Bene turismo e laureati, crollo imprese

In merito alla sezione affari e lavoro Enna si colloca al 32esimo posto in classifica. Addirittura è al primo posto in fatto di start up innovative, molto bene il turismo, con il settimo posto, mentre per numero di laureati la provincia è al quinto posto. Il dato crolla sulle imprese: la provincia è al 91esimo posto per fallimenti ma si registra un buon andamento sull’occupazione, considerato l’11esimo posto.

Giustizia

Sul fronte della giustizia, Enna è a metà classifica con la 61esima posizione: a zavorrare il territorio sono la durata media dei processi civili, gli omicidi ed il riciclaggio di denaro.

Crollo demografico

Non è certo una sorpresa il crollo demografico, infatti nella classifica del Sole 24 Ore Enna al 106esimo posto.

Lo stato dell’ambiente e dei servizi

Nel capitolo ambiente, la classifica per Enna non è affatto sorridente: 96esimo posto. Incide la qualità di vita dei bambini, dei giovani e degli anziani, che non è affatto delle migliori, tutt’altro. Malissimo il dato sui servizi online per le famiglie da parte dei Comuni.

Malissimo cultura e tempo libero

Crollo in classifica sul dato della cultura e del tempo libero: 107esimo posto in classifica. Per quanto concerne gli spettacoli offerti, il territorio è tra gli ultimi in Italia, così come per la presenza di palestre, piscine e centri benessere