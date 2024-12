Collaborazione all’insegna della solidarietà fra La Tenda ETS-ODV e l’I.C. E. De Amicis

Conclusa con successo la preziosa collaborazione fra l’Associazione La Tenda Ets- Odv e l’Istituto Comprensivo E. De Amicis di Enna nell’ambito del progetto “Christmas week -i bambini donano ai bambini”. I piccoli allievi della scuola primaria dei plessi Fundrisi e De Amicis, si sono impegnati per diversi giorni a raccogliere e donare giochi e generi alimentari ai piccoli utenti assistiti dalla associazione La Tenda e alle loro famiglie.

Sono stati tantissimi i giocattoli donati, ma anche libri e cibo, tutto confezionato con cura e accompagnato da graziosi biglietti realizzati dagli alunni delle classi primarie. “Un grande gesto di solidarietà” afferma il vicepresidente della Tenda dr. Federico Emma, che ringraziando la Dirigente scolastica Maria Sebastiana Adamo per l’iniziativa, ribadisce la disponibilità dell’associazione a future collaborazioni che coinvolgano attivamente i bambini nel volontariato. Soddisfatta anche la professoressa Filippa Di Dio, referente del progetto, per la partecipazione mostrata dagli allievi e dai loro genitori i quali hanno risposto all’iniziativa con una singolare generosità. Per la professoressa, questo tipo di esperienze hanno un valore educativo importante. Trasmettere i valori e le finalità della vita associativa alle nuove generazioni è una missione preziosa. Il volontariato gioca infatti un ruolo vitale nel costruire comunità più forti e resilienti. Auspichiamo tutti sempre più frequenti collaborazioni e iniziative di questo genere, non solo a Natale.