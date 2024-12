Lutto nello sport ennese, morto Paolo Serravalle

Lutto nello sport, in particolare nella pallamano ennese: è deceduto nelle ore scorse, Paolo Serravalle, 55 anni, che, per anni, è stato uno dei punti di riferimento della squadra della città.

I funerali si terranno lunedì 23 dicembre

Nel giugno del 2021 era entrato a fare parte dell’Orlando pallamano Haenna e lo aveva fatto con molto entusiasmo per mettere a disposizione della proprietà e della stessa squadra la sua esperienza maturata sui parquet italiani. Lascia la moglie ed i 2 figli ed i funerali si terranno il 23 dicembre alle 10,30 nella chiesa di Santa Lucia.

Il cordoglio della società

La società, sulla sua pagina social, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex atleta. “Oggi Paolo ci ha lasciato: un grande compagno di squadra e di avventure, sempre presente con il suo spirito e la sua passione. Per la pallamano, e per tutti noi, è una perdita immensa. Un grande abbraccio a Daniel, Samuel e Irene”.