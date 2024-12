La fuga delle banche dall’Ennese, perso il 56% degli sportelli

Presentata all’Assemblea regionale dal deputato regionale del Pd, Fabio Venezia una interpellanza contro la desertificazione bancaria nelle aree interne e nei piccoli Comuni siciliani. “La problematica – afferma il deputato ennese- deve essere affrontata dalla politica regionale. Ben 132 comuni siciliani, per un totale di 320 mila abitanti, non hanno uno sportello bancario e non possono usufruire di nessun servizio finanziario. Ma il fenomeno potrebbe ulteriormente aggravarsi, raggiungendo rapidamente i due terzi dei municipi poiché i comuni con un solo sportello sono infatti quasi il 25% del totale. Abbiamo chiesto al Governo regionale di affrontare, come hanno già fatto altre regioni, questa importante questione. A farne le spese sono soprattutto i piccoli comuni delle aree interne e con essi le imprese dei territori marginali”.

Il taglio su Enna

A quanto pare, la provincia di Enna è stata quella con una perdita significativa di sportelli, pari al 56%. Questa provincia ha subito un impatto significativo, lasciando molti comuni senza accesso diretto ai servizi bancari. Anche Agrigento e Caltanissetta hanno visto una riduzione significativa, con

oltre il 40% delle filiali chiuse negli ultimi anni e la mancanza di sportelli ha creato grandi difficoltà, soprattutto nelle aree più isolate.