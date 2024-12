Ancipa, la pioggia fa il suo lavoro, “livello sopra i 4 milioni” (VIDEO)

Il personale della Protezione civile regionale ha compiuto stamane un sopralluogo nella diga Ancipa nonostante le avverse condizioni meteo. Un controllo allo scopo di verificare il funzionamento del piezometro utilizzato per misurare il livello del lago.

Diga sotto osservazione

“L’obiettivo è stato confrontare – spiegano dalla Regione siciliana – i dati rilevati con quelli forniti da Enel Green Power, gestore dell’infrastruttura. Attualmente, il livello idrometrico viene monitorato dal gestore della diga tramite l’osservazione diretta dell’asta idrometrica, un metodo tradizionale che richiede verifiche dirette periodiche sul campo”.

Il sensore

Come fanno sapere dalla Regione, due mesi fa il Centro funzionale decentrato della Protezione civile siciliana ha installato in emergenza un sensore elettronico per la misurazione del livello idrometrico, con l’obiettivo di garantire un monitoraggio continuo e a distanza dello stato di riempimento del bacino.

“Durante le operazioni odierne, il sensore è stato tarato e allineato con le misurazioni rilevate sul campo, al fine di assicurare un costante aggiornamento e una maggiore precisione e affidabilità dei dati. Il livello di Ancipa sta crescendo e il livello ha superato i 4 milioni di mc”