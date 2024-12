Comune, inaugurata la galleria dei sindaci di Enna

Da martedì scorso, la sede del consiglio comunale, oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione, accoglie la galleria dei Sindaci. Lo afferma il presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione, che, in occasione dell’inaugurazione, ha accolto gli ex primi cittadini della città, Ardica, Agnello e Garofalo mentre non c’era il senatore Lauria in quanto fuori sede.

L’inaugurazione

“Significativa la presenza – spiega il presidente del Consiglio comunale di Enna – dei familiari degli ex Sindaci, che con la loro presenza ed attiva partecipazione hanno fatto rivivere la memoria dei loro cari. Sono felice di aver reso omaggio a chi ha vissuto quei luoghi occupandosi in prima persona dei problemi dei nostri concittadini, nell’esclusivo interesse della crescita economica, sociale e cultura della nostra comunità”.

Avvicinare la comunità alle istituzioni

Per il capo dell’assemblea della città, si tratta di una iniziativa che mira a sensibilizzare ed incoraggiare le giovani generazioni al rispetto delle istituzioni.

“Rispetto che gli ex Sindaci hanno sempre dimostrato di avere nello svolgere la propria funzione che deve essere il filo conduttore che lega la storia ed il futuro della nostra bella città. Ringrazio infine l’intero consiglio comunale, l’ufficio di presidenza e tutte le maestranze per il risultato conseguito” conclude Gargaglione.