Ecco la neve, ora sì che è Natale, mezzi spargisale in azione

La neve ha coperto gran parte dell’Ennese che è entrato in piena atmosfera natalizia. Le strade ed i tetti si sono ricoperti di bianco, creando non poca emozione tra i residenti che, in piena notte, hanno sfoderato i propri telefonini per immortalare questo momento e postarlo sui social e naturalmente molti di questi filmati hanno ricevuto tantissime condivisioni e sono stati rilanciati sulle chat.

I Comuni del Nord

La neve è stata accolta con un certo entusiasmo nei Comuni del Nord della provincia, quelli che sono legati mani e piedi con la diga Ancipa, unica fonte di approvvigionamento per Troina, Nicosia, Sperlinga, Cerami e Gagliano. Il livello dell’acqua, come svelato ieri dai tecnici della Protezione civile, è arrivato oltre i 4 milioni di metri cubi ma con l’arrivo delle nevicate è destinato, per fortuna, ad aumentare.

Strade innevate

La neve, però, porta altri problemi, legati alla sicurezza stradale: ci sono arterie strategiche come la Statale 1117 Bis tra Enna e Piazza Armerina pericolose, per cui l’invito delle forze dell’ordine è di guidare con prudenza.

Mezzi spargisale a Troina ed Enna

I mezzi spargisale sono entrati in azioni in alcuni Comuni, come a Troina ed a Enna: nel capoluogo la presenza di neve è cospicua nel tratto che la lega a Pergusa. Al lavoro anche gli spalaneve mentre alle 9 del mattino via Libertà era bloccata. Sul posto anche il personale della Protezione civile

Video di Luca Alerci