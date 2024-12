Valguarnera premia 9 cittadini meritevoli, c’è il Cavalier Arena

Sono nove quest’anno i “cittadini meritevoli” premiati dalla giunta e consiglio comunale di Valguarnera. Una cerimonia che si protrae da diversi anni e che intende gratificare i cittadini che si sono maggiormente distinti nell’anno.

Il Cavalier Arena

Fra di loro spicca il nome di Giovanni Arena, uno dei re dell’imprenditoria siciliana, nell’ambito della grande distribuzione col marchio Decò, impegno condiviso da tutti i componenti del suo nucleo

familiare. Arena, nel giugno scorso è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’alta onorificenza di “Cavaliere del Lavoro”. Da oltre un ventennio, Giovanni Arena ha svolto ruoli di

primo piano nelle imprese di famiglia, assumendo la posizione di amministratore delegato e di direttore generale del “gruppo Arena Spa”. Il suo contributo significativo si è distinto nella capacità di guidare

l’azienda di famiglia con successo, dimostrando una visione innovativa nel settore della distribuzione organizzata in Sicilia. La sua azienda oggi conta di 3.300 addetti e oltre 200 punti vendita in tutte le province siciliane ed in quella di Reggio Calabria. Da qualche anno è anche presidente del gruppo Vegè, il quarto gruppo nazionale della grande distribuzione organizzata, con sede a Milano. Nel tempo, tanti i premi ricevuti. Nei primi del mese è stato insignito del premio Telamone 2024, “riconoscimento all’eccellenza imprenditoriale siciliana”.

Don Samuel

Gli altri 8 premiati sono stati: Don Samuel La Delfa, che negli anni si è distinto per il suo “impegno sociale, umanitario, culturale e spirituale”. Promotore del gruppo “Speranza e carità” di fratel Biagio Conte che sta

sorgendo nella struttura del centro sociale Giovanni XXIII. Manuel Mazzucchelli, giovane medico chirurgo e specializzando in anatomia patologica. Ai tempi del liceo, nel 2013, era stato insignito dal Presidente della Repubblica “Alfiere del Lavoro” per essere stato tra i 25 studenti italiani più bravi.

Gli altri premiati

Chiara Mazzucchelli, insignita nel giugno scorso, sempre dal Presidente della Repubblica, “Cavaliere

dell’Ordine della Stella d’Italia”. Residente negli Stati Uniti è oggi titolare di una cattedra presso la University of Central Florida. Autrice di numerose pubblicazioni, tra i più importanti “The Heart and the

Island”, “Il cuore e l’Isola”, in cui descrive il forte legame tra gli scrittori siculo americani e l’Isola di Sicilia.

Enzo Barnabà è uno scrittore e storico italiano che vive in Liguria a Ventimiglia, legatissimo alla sua terra, Valguarnera. Diverse le pubblicazioni sul fenomeno immigrazione e grande cultore dello scrittore locale Francesco Lanza.



Vincenzo Telaro, appena 33enne, è entrato da poco nei ranghi della magistratura. Il premio “per l’impegno allo studio, alla ricerca universitaria e per la dedizione alla giustizia”. Andrea Giarrizzo, ex

deputato nazionale M5S. La motivazione “per essere stato uno dei “cittadini italiani più giovani ad essere stato eletto nel 2018 deputato nazionale”.

Nella sezione sport il riconoscimento è andato a Paolo Barbarino, che oggi milita nell’under 15 del Monza calcio, “per essere un giovane talento e promessa italiana, con l’auspicio di una splendida carriera”. Infine un ulteriore riconoscimento è andato alle famiglie Trovato, Lacagnina, Costanzo e Di Fede, perché “da decenni, nonostante vivano in Germania, continuano a mantenere a Valguarnera un’antichissima tradizione, quella del Pagliolo, in onore della festa di Santa Lucia, tramandata da padre in figlio”.