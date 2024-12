La polizia in ospedale, un concerto per i pazienti

I rappresentanti dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, insieme al personale della Questura di Enna hanno fatto visita ai pazienti ricoverati nell’ospedale Umberto I di Enna.

Il concerto

E così una piccola rappresentanza della banda dell’ANPS – Sezione di Enna, ha “regalato” un piccolo concerto eseguendo musiche e canti per pazienti ricoverati e per il personale sanitario, in servizio.

Il presidente dell’Anps di Enna ha voluto diffondere un messaggio di vicinanza a tutte le persone presenti, “portando all’interno dei reparti un po’ di atmosfera Natalizia, rimarcando l’importanza del servizio svolto dal personale sanitario, sempre più spesso pronto a fronteggiare emergenze anche nei giorni di festa. Grande l’emozione dei pazienti e del personale sanitario, che hanno apprezzato, con grande commozione, l’iniziativa che è riuscita ad esaltare l’atmosfera del Natale” spiegano dalla Questura.