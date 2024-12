ARS: Finanziaria Regionale, Giambona “Maggioranza Schifani agisca con responsabilità”

“La Sicilia sta affrontando un momento storico che la vede impegnata su più fronti emergenziali, Mi auguro che questo basti a convincere la maggioranza di centro destra ad agire sulla finanziaria con senso di responsabilità abbandonando le beghe politiche che caratterizzano il governo Schifani. Un auspicio rivolto al bene della nostra regione, che sta pagando caramente i giochi di equilibrio e di potere che questo governo regionale ha basato su mance, favoritismi e valzer di poltrone nei centri di comando”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano Pd, Mario Giambona, poco prima della ripresa dei lavori per la finanziaria regionale siciliana.

“Stiamo assistendo lentamente allo sgretolarsi della maggioranza che sostiene il governo Schifani – continua -. Una difficoltà emersa in aula su di un emendamento presentato dal Pd che ha mandato in tilt il centro destra attraverso il palesarsi di alcuni franchi tiratori all’interno dei gruppi maggioritari”. Giambona poi sposta il focus del suo discorso sulla mancata organizzazione in sede d’aula della maggioranza durante i lavori al testo della finanziaria. “Questo governo e questa maggioranza non hanno alcuna regia o programmazione sui lavori di aula della finanziaria” e conclude spiegando che “il Pd ha dato la propria disponibilità affinché si affrontino in ottica di miglioramento i temi della finanziaria che urgono di attenzione. Siamo sempre rimasti in aula in attesa di poter contribuire in favore della Sicilia. L’auspicio è che si riesca a migliorare un testo che miri a dare risposte agli enti locali, ai precari e a tutte le emergenze del nostro territorio”.