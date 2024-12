Dittaino, Lantieri, “bene i 4,8 mln per la rete idrica”

Importante finanziamento per il territorio Ennese da parte del Governo della Regione, impegnato nella chiusura della Finanziaria. Lo comunica il Vice Presidente dell’Ars On Luisa Lantieri che nel corso dei lavori d’aula la Giunta Regionale ha approvato un finanziamento pari a 4.600.000 euro per la costruzione ed il ripristino dei canali della acque bianche nell’area industriale del Dittaino.

“ Un altro importante obbiettivo è stato raggiunto per il nostro territorio, – afferma l’On Lantieri, “in un momento dove la grave crisi idrica attanaglia la Provincia Ennese. Un particolare ringraziamento va al Presidente della Regione Schifani ed all’Assessore Tamajo,” conclude il Vice Presidente dell’Ars, – per l’attenzione prestata nei confronti del territorio Ennese.