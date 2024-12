Ex caserma, le mamme ai politici, “si usi per le attività dei nostri bambini”

Non piace ad un gruppo di mamme ennesi l’ipotesi di un museo dell’Autodromo di Pergusa nell’ex caserma dei carabinieri. Lanciano una proposta, quella di assegnare i locali per le attività sociale e culturali dei propri bambini che trascorrono parte del loro tempo con i volontari dell’l’associazione Hope. I genitori si sono informati con il personale dell’associazione ed anche attraverso il parroco si è scoperto che “devono farci il museo dell’autodromo”.

Le mamme ai politici

In una lettera aperta, le mamme si rivolgono “ai nostri politici” a cui chiedono: “Che senso ha fare il museo dell’autodromo nella ex caserma e togliere l’utilizzo per attività sociali? Non si venga a dire che a Pergusa non ci sono spazi. Oltre la caserma ci sono i locali della tribuna”.

Secondo i genitori, sono molteplici le attività svolte dall’associazione che promuove “doposcuola , grest invernali ed estivi , centro di ascolto con la Caritas, distribuzione di alimenti: tutte attività importanti per il territorio che conta più di 1000 persone e che presto vedrà tanti universitari che potrebbero avere la possibilità di fare del volontariato e di mettersi al servizio della comunità”.

L’appello alla deputazione ennese

Infine, le mamme si rivolgono “ai nostri onorevoli Marino e Longi , i nostri deputati regionali Venezia e Lantieri , affinché contattino il presidente dell’associazione e si possa trovare insieme una soluzione con la Provincia , e che possa premiare questi ragazzi che lavorano sul territorio per i nostri figli e non solo”