Manovra, Lantieri, “oltre 7,5 milioni di euro”, ecco dove sono finiti i soldi

Ammontano a 7 milioni e 651.000 euro i soldi destinati alla provincia di Enna dalla manovra finanziaria regionale. Lo afferma la vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, che, in una nota, fa l’elenco delle risorse destinate ai Comuni della provincia. Tra i beneficiari numerose parrocchie per gli interventi di ristrutturazione delle chiese ma ci sono risorse ingenti per lo stadio Gaeta di Enna, il Palio dei Normanni a Piazza Armerina.

I soldi alle parrocchie

Nel dettaglio, ecco i soldi alle parrocchie: 25 mila euro alla Chiesa San Leonardo Abate di Enna per realizzare interventi di manutenzione straordinaria; 25 mila euro alla Parrocchia Maria SS. Della Visitazione Collegiata Chiesa Madre di Enna per realizzare interventi di restauro conservativo della statua della Madonna della visitazione, patrona del popolo ennese; 25 mila euro alla Diocesi di Piazza Armerina (EN) per realizzare interventi di restauro del protone ligneo della Chiesa Madre San Giacomo Maggiore di Villarosa; 25 mila euro alla Parrocchia di San Paolo di Nicosia per realizzare interventi di

manutenzione straordinaria e di restauro; 30 mila euro alla Diocesi di Piazza Armerina per realizzare interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa di S. Antonio di Padova; 20 mila euro alla Diocesi di Piazza Armerina per realizzare interventi di manutenzione alla Parrocchia di S. Maria d’Itria.

I soldi ai Comuni

Ecco quanto sarà dato ai Comuni: 25 mila euro al Comune di Pietraperzia per iniziative di attività turistiche e culturali nel periodo pasquale. Stessa cifra e stesso obiettivo anche per Nissoria, Assoro e Aidone. 20 mila euro, sempre per iniziative di attività turistiche e culturali nel periodo pasquale ai Comuni di Regalbuto, Leonforte

Le risorse più ingenti

600 mila di euro al Comune di Enna per il completamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio comunale “Generale Gaeta” di Enna; 200 mila di euro per la manifestazione Palio dei Normanni di Piazza Armerina; 465 mila euro per l’Autodromo di Pergusa; 921 mila euro per il quarto polo universitario “Kore” di Enna; 300 mila di euro al Comune di Piazza Armerina per il completamento delle opere di collegamento di via Manzoni e Piazza Unità d’Italia; 50 mila euro al Comune di Piazza Armerina per realizzare interventi di manutenzione straordinaria al cimitero monumentale di Santa Maria di Gesù del Comune di Piazza Armerina; 50 mila euro al Consorzio di Tutela della pesca di Leonforte IGP per avviare e sostenere la coltivazione della pesca; 75 mila euro al comune di Piazza Armerina per manutenzione straordinaria del verde pubblico e delle strade del Villaggio Sammarco; 50 mila di euro a favore del Consorzio di irrigazione di Centuripe per sostenere la coltivazione dell’arancia rossa di Sicilia IGP:

4.600.000 euro per lavori di costruzione e ripristino dei canali delle acque bianche nella Valle

del Dittaino.

Le parole di Lantieri

“Permetteremo con l’approvazione – dice la parlamentare di Forza Italia, Luisa Lantieri – degli emendamenti, interventi di ogni tipo nel nostro territorio. Al Comune di Enna saranno assegnati 600 mila euro per il completamento dei lavori di manutenzione dello stadio Gaeta. Valorizzeremo la promozione turistica durante le festività Pasquali in numerosi comuni del territorio, e potranno essere effettuati lavori di manutenzione e restauro in numerose Chiese della Provincia. -Sicuramente un importante risultato per il nostro territorio”