Capodanno in bianco nell’Ennese, ecco dove andare divertirsi

Ci sarà gli spari dei fuochi di artificio nella notte dell’ultimo dell’anno e capannelli di persone, perlopiù giovani, assiepati nei locali dell’Ennese aperti per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. A parte questo, non ci sarà nulla di davvero entusiasmante come accade in altri capoluoghi di provincia, anche se le province sono sparite e si è in attesa del loro ripristino, che ospitano i cantanti per i concerti in piazza, rigorosamente gratuiti.

Lo “spopolamento” per l’ultimo dell’anno

Certo, le temperature rigide in molti Comuni, tra cui Enna, scoraggiano questa pratica ma rappresenta comunque un macigno, specie per i giovani che, comprensibilmente, hanno tutto il diritto di trascorrere qualche ora in allegria. Per cui, è probabile che si verificherà uno “spopolamento” seppur momentaneo in cerca del concerto per brindare al nuovo anno. Del resto, se la provincia di Enna è ultima in Italia in fatto di tempo libero un motivo c’è.

La mappa dei concerti gratuiti in Sicilia

Essendo a metà strada, gli ennesi hanno la possibilità di recarsi a Palermo ed a Catania: nel capoluogo di provincia ci sarà l’esibizione di Biagio Antonacci, più ricco il menù nella città etnea perché qui Mediaset ha previsto la trasmissione Capodanno in musica in diretta su Canala 5, presentato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

Tra gli artisti, Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e molti altri. Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio. La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio. La regia sarà affidata a Luigi Antonini.

Ma non è finita perché a Messina ci sarà Laura Pausini, supportata da Rds, ed ancora Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani ad Augusta, ed Aka7even a Siracusa