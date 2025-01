Soldi alle parrocchie e non per strade e scuole, la strana Finanziaria

Ammontano a circa 260 mila euro i contributi finiti a varie parrocchie dell’Ennese grazie alla Finanziaria appena varata dall’Assemblea regionale siciliana. Denaro pubblico che sarà impiegato per restauri delle chiese o per migliorarne gli arredi o addirittura per la sostituzione degli infissi.

I soldi pubblici

Denaro che, magari, sarebbe servito per migliorare lo stato di alcune scuole o favorire l’efficientamento energetico, per non parlare della manutenzione delle strade o di altri voci attinenti all’interesse pubblico. Ma, si sa, che la fede ha un valore importante non solo tra i credenti ma tra gli stessi rappresentanti dell’Assemblea regionale siciliana che si sono fatti in quattro per ottenere queste risorse e destinarle alle parrocchie, che, di certo, non sono enti pubblici.

Ecco nel dettagli i soldi alle parrocchie

25 mila euro alla Chiesa San Leonardo Abate di Enna per realizzare interventi di manutenzione straordinaria; 25 mila euro alla Parrocchia Maria SS. Della Visitazione Collegiata Chiesa Madre di Enna per realizzare interventi di restauro conservativo della statua della Madonna della visitazione, patrona del popolo ennese; 25 mila euro alla Diocesi di Piazza Armerina (EN) per realizzare interventi di restauro del protone ligneo della Chiesa Madre San Giacomo Maggiore di Villarosa; 25 mila euro alla Parrocchia di San Paolo di Nicosia per realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di restauro; 30 mila euro alla Diocesi di Piazza Armerina per realizzare interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa di S. Antonio di Padova; 20 mila euro alla Diocesi di Piazza Armerina per realizzare interventi di manutenzione alla Parrocchia di S. Maria d’Itria. Ed ancora: 40 mila euro alla Parrocchia di Maria SS. dell’Itria di Barrafranca per la sostituzione degli infissi dell’edificio di culto; 50 mila euro alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Pietraperzia per il restauro dei portoni laterali e ripristino marmoreo; 20 mila euro alla Parrocchia “San Giuseppe” di Valguarnera Caropepe per l’acquisto di arredi per la chiesa di San Liborio.

Metodo siciliano

Un metodo spalmato su tutta la Sicilia, infatti come scrive LiveSicilia, sul testo del maxi-emendamento la parola ‘parrocchia’ compare 73 volte, altre 76 sulla tabella allegata all’articolo 1 del maxi-emendamento.