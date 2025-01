Vertiporti, arriva il decreto. Marano (M5s): “Così si rivoluziona la mobilità, altro che Ponte sullo Stretto”

Affidato lo studio di fattibilità per la realizzazione di infrastrutture di mobilità aerea urbana con stazioni di ricarica per velivoli ad alimentazione elettrica. La deputata: “Dall’innovazione non solo crescita economica ma anche migliore qualità della vita per i cittadini”.

“Dalla blockchain all’intelligenza artificiale per la prevenzione degli incendi: c’è un filo rosso che tiene insieme tutte le iniziative e le norme che ho portato avanti da deputata dell’Assemblea regionale siciliana, ovvero fare dell’innovazione la leva di sviluppo e della crescita economica della Sicilia. Anche il decreto, appena approvato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, sull’affidamento di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rete di vertiporti si inserisce in questa logica che vede nella tecnologia uno strumento potentissimo per rendere la nostra Isola moderna e competitiva”.

Così Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars, commenta il provvedimento che attua la norma inserita nella Finanziaria dello scorso anno e che porta la sua firma.

“I vertiporti – prosegue Marano – sono infrastrutture di mobilità aerea urbana dotate di stazioni di ricarica per velivoli ad alimentazione elettrica. Altro che ponte sullo Stretto! È questa la strada da percorrere se vogliamo davvero rivoluzione la mobilità e sfruttare a pieno il potenziale enorme che la digitalizzazione ci offre per far crescere la nostra economia e allo stesso tempo migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“Sono tanti gli imprenditori siciliani – conclude la deputata – che hanno accolto positivamente la mia norma sui vertiporti. Hanno capito che innovazione e sostenibilità ambientale sono le due facce della stessa medaglia. Non possiamo restare indietro, non possiamo farci trovare impreparati, dobbiamo cogliere le opportunità che il cambiamento, già in atto, ci offre. Ed è in questa direzione che proseguirà il mio impegno al Parlamento siciliano”.